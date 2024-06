Surprising Update: Jerry Jeudy Unlikely to Play for Broncos against Raiders

Jugador estrella de los Denver Broncos, Jerry Jeudy, se enfrenta a la posibilidad de perder el primer partido de la temporada Según fuentes de Adam Schefter de ESPN, es probable que Jerry Jeudy, receptor abierto de los Denver Broncos, se ausente del partido de apertura de la temporada contra los Las Vegas Raiders debido a una lesión en el tendón de la corva. Jerry Jeudy, catalogado como cuestionable, sufrió la lesión durante una práctica conjunta con Los Angeles Rams el 24 de agosto. Después de correr en los ejercicios del equipo, Jeudy se agarró rápidamente la parte superior de la pierna derecha. En un principio, fue atendido por los entrenadores del equipo en el campo y luego fue llevado al vestuario en un carrito. Varias fuentes dentro del equipo han indicado a ESPN que se espera que Jeudy se pierda al menos varias semanas. Jerry Jeudy se perdería la Semana 1 de Denver por lesión. Getty ¡Suscríbete a Star+! Disfruta del mejor contenido de la NFL en ESPN, y mucho más, a través de Star+. Suscríbete AHORA. Ha sido un verano complicado en términos de lesiones para los receptores abiertos de los Broncos. Tim Patrick sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada en la primera semana del campamento, y Jalen Virgil, receptor de segundo año, se lesionó la rodilla durante un partido de pretemporada contra los San Francisco 49ers y actualmente se encuentra en la reserva de lesionados. Jerry Jeudy también tuvo contratiempos la temporada pasada debido a una lesión en el tobillo y a problemas en los tendones de la corva durante los entrenamientos de pretemporada de 2022. Además, se perdió algunos trabajos de temporada baja de los Broncos la primavera pasada debido a una lesión en el muslo. El año pasado, Jeudy tuvo un desempeño destacado con 37 recepciones para 523 yardas y tres touchdowns en los últimos seis juegos de la temporada, incluyendo una destacada actuación de 154 yardas en el último partido contra los Chargers, así como tres touchdowns en la Semana 14 contra los Kansas City Chiefs.

